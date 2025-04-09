إقبال متزايد على شراء الفضة بعد ارتفاع أسعار الذهب

كتبت – دينا كرم:

قال جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، "لمصراوي" إن سوق الفضة في مصر يشهد حالة من النشاط الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد إقبال المواطنين على شراء السبائك بهدف الاستثمار، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الذهب.

وأضاف ميشيل أن الإقبال على الفضة يشهد نمواً واضحاً، بالأخص من قبل صغار المستثمرين الذين يعتبرونها وسيلة للتحوط في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة.

وأشار إلى أن سعر جرام الفضة ارتفع بنحو 6 جنيهات منذ بداية العام الجاري، ليصل حالياً إلى نحو 56 جنيهاً لعيار 999، مقارنةً بـ50 جنيهاً في بداية العام، لافتًا إلى أن هذا الصعود يرجع لزيادة الطلب مقابل تراجع المعروض، إلى جانب تأثر الأسعار بسعر الصرف المحلي والتقلبات في البورصات العالمية.

وأوضح ميشيل أن بورصة الفضة العالمية شهدت تراجعاً في سعر الأوقية من 34 إلى 30 دولارًا حاليًا، إلا أن السعر المحلي لم يتأثر بالتراجع بسبب ارتفاع سعر الدولار وزيادة الطلب المحلي، خاصة من مصانع تعتمد على الفضة في إنتاجها، مثل مصانع الطاقة الشمسية والأجهزة الكهربائية.

وأشار إلى أن المكاسب من الاستثمار في الفضة قد تفوق الذهب نسبيًا عند ارتفاع الأسعار، موضحًا أن كل كيلو ذهب يعادل حوالي 80 كيلو فضة، وبالتالي فإن ارتفاعًا بسيطًا في سعر جرام الفضة قد يعكس ربحًا أكبر في الحجم.

وذكر ميشيل أن عيار 925 يسجل حالياً نحو 51 جنيهًا للجرام، وعيار 800 يبلغ 44 جنيهًا، فيما يصل عيار 999 إلى 56 جنيهًا، وتترواح المصنعية بين 2 و2.5 جنيه للجرام، وتنخفض نسبيًا مع زيادة الوزن.

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