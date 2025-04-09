بنك نكست يتخارج من كامل حصته من شركة زهراء المعادي بقيمة 498.7 مليون جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير عن قيام بنك نكست التجاري بتخارج من كامل حصته في الشركة، البالغة 15.28%.

وبحسب البيان المرسل من الشركة لإدارة البورصة، أن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 498.7 مليون جنيه، وذلك عن طريق بيع عدد 152.8 مليون سهم، بمتوسط سعر بيع 3.26 جنيه للسهم.

وأضاف الإفصاح، أن شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية تعد الشركة المنفذة للصفقة.

وتأسست شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير (زهراء المعادى) عام 1980. و تم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1996، ومتخصصة في القيام بكافة أعمال مشروعات التعمير والتنمية العقارية والإنشاءات. وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.