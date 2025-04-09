هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 1.86% ليخسر رأسمال السوقي 52 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.86% عند مستوى 30079 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء .

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.65% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.28%.

وحقق رأسمال السوقي خسائر بقيمة 52 مليار جنيه، مسجلًا 2.131 تريليون جنيه، مقابل 2.183 تريليون جنيه إغلاقات جلسة أمس الثلاثاء.

وأغلق السوق على هبوط نحو 157 سهمًا، وارتفع نحو 17 سهمًا، بينما لم يتغير أسهم 38 شركة.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 152.16مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 59.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 211.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.64% عند مستوى 30648 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.