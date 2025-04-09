البورصات الآسيوية تعود للانخفاض بعد تفاقم حدة الحرب التجارية العالمية

كتبت- أمنية عاصم:

أغلقت مؤشرات البورصات الآسيوية على هبوطًا؛ وذلك بعدما استطاعت معظم تلك البورصات السير عكس الطيار الخاص بانهيارات البورصات العالمية أمس، بينما استطاعت بورصة شنغهاي الصينية و بورصة هونج كونج الحفاظ على صعودهم الذي دام على مدار جلستين منذ بداية الأسبوع الجاري.

وشهدنا أمس تصاعد حدة الحرب التجارية العالمية بين الصين والولايات المتحدة ليعلن البيت الأبيض فرض رسوم جمركية هائلة تصل لنسبة 104% على جميع الواردات الصينية أمس، ، يُضاف هذا إلى الرسوم الجمركية الصينية التي كانت سارية قبل ولاية ترامب الثانية.

تايوان تقود هبوط البورصات الآسيوية

تايوان (بورصة تايوان ): واصل مؤشر تايكس(TAIEX) الانخفاض بنحو 5.79% مع إغلاقات جلسة اليوم ليستقر عند مستوى 17391 نقطة.

اليابان ( بورصة طوكيو ) : أنهى المؤشر نيكاي 225 (Nikkei 225) - تداولات اليوم على بانخفاض بنسبة 1.29 % عند مستوى 31714 نقطة.

كوريا الجنوبية، ( بورصة كوريا الجنوبية) ، أغلق مؤشر كوسبي (KOSPI) - على انخفاض بنحو 1.74 ليغلق عند مستوى 2293 نقطة.

أستراليا، ( بورصة أستراليا ): انخفض مؤشر ASX 200 - بنحو 1.80 % بختام جلسة اليوم، ليسجل مستوى 7375 نقطة.

سنغافورة، ( بورصة سنغافورة ): واصل مؤشر ستريتس تايمز (Straits Times Index) – الهبوط بنحو 2.18% بختام تعاملات جلسة اليوم ليسجل مستوى 3393 نقطة.

بورصة شنغهاي الصينية وبورصة هونج كونج يواصلان الصعود

هونج كونج ( بورصة هونج كونج): أغلق مؤشر هانغ سنغ (Hang Seng Index) – بإرتفاع طفيف بنسبة 0.68% مع ختام جلسة اليوم عند مستوى 20264 نقطة؛ مقارنة بارتفاع بنسبة 1.51% مع ختام جلسة أمس، وذلك بعدما سجل هبوط حاد خلال جلسة الاثنين بأكثر من 13 % والذي يعد أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، نقلًا عن وكالة أنباء ماكاو بيزنس الصينية.

الصين، ( بورصة شنغهاي): سجل مؤشر شنغهاي المركب (SSE Composite Index) - عند الإغلاق زيادة بنحو 1.31 % عند مستوى 3186 نقطة بختام جلسة اليوم ؛ مقارنة بزيادة بنحو 1.58% مع إغلاقات جلسة أمس.

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