كامل الوزير يستقبل سفير السويد لبحث التعاون المشترك في النقل والصناعة

كتبت- دينا خالد:

استقبل كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سفير السويد بالقاهرة، داج يولين-دانفيلت، والوفد المرافق له، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة وحضر اللقاء قيادات وزارتي النقل والصناعة

وأكد الوزير، على عمق وقوة العلاقة بين مصر والسويد التطلع لزيادة حجم التعاون في مجال الصناعة من خلال انشاء مصانع لانتاج ( السيارات والاتوبيسات ومحطات الشحن) الكهربائية و التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة وخاصة مع الشركات العالمية مثل فولفو وسكانيا ومصانع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح والمصانع المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك إمكانية التعاون مع شركة إريكسون لإنتاج شبكات الجيل الرابع والخامس وتعزيز التعاون مع شركة استرازينيكا.

وأشاد الوزير، بالتجربة السويدية في مجال السلامة على الطرق ( صفر حوادث ) متطلعاً إلي الإستفادة من الخبرات السويدية في تحقيق أعلي معدلات السلامة والأمان علي الطرق المصرية بالتوازي مع تنفيذ الدولة لمشروعات عملاقة في مجال الطرق والكباري في جميع أنحاء الجمهورية و الاستفادة من الخبرات السويدية في مجال تدريب وتأهيل الكوادر على إدارة وتشغيل الاتوبيس الترددي B.R.T.

وأكد السفير السويدي بالقاهرة، على استعداد الجانب السويدي لزيادة حجم التعاون في مجال الصناعة وتقديم كافة أنواع الدعم ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلي الجانب المصري في مجالات النقل المختلفة.

وأشار السفير، إلى رغبة الجانب السويدي في التعاون مع وزارة النقل المصرية في مراجعةما تم من اجراءات بشأن تأسيس شركه الاوتوبيس الترددي و الهيكل الوظيفي و الإدارى لها والاستفادة من خبرتهم في هذا المجال وكذلك تمويل الدراسات المطلوبة لإعداد خطة تشغيل مشروع الاتوبيس الترددي بمراحله المختلفة واعداد دراسة تكامل مشروع الاتوبيس الترددي مع وسائل النقل الأخرى.