مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يحقق خسائر بـ 5.83 تريليون دولار في 4 أيام

كتبت- أمنية عاصم:

شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضًا حادًا خلال إغلاقات جلسة أمس الثلاثاء ليغلق دون 5000 نقطة لأول مرة منذ ما يقرب من عام، بعد أن عكس مساره الصعودي القوي الذي حققه بداية الجلسه، في حين تبددت آمال المستثمرين في أي تأخيرات أو تنازلات أمريكية وشيكة بشأن الرسوم الجمركية قبل الموعد النهائي عند منتصف الليل، وفقًا لتقرير " رويترز" .

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز نحو 5.83 تريليون دولار من قيمته السوقية، مسجلًا أكبر خسائر له في أربعة أيام منذ إنشاء المؤشر في خمسينيات القرن الماضي، وذلك عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية عالمية باهظة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي؛ بحسب التقرير.

ووفقًا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية، فإن انخفاض المؤشر جاء بأكثر من 12% منذ الإعلان أكبر نسبة مئوية له على التوالي لأربعة أيام منذ جائحة كوفيد.

وأضاف التقرير، أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 كان قد ارتفع بأكثر من 4% في وقت سابق من جلسة الثلاثاء، حيث عبّر المستثمرون عن أملهم في أن يُخفف ترامب من موقفه أو يُؤجل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية يوم الأربعاء.

ولكنّ المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، صرّحت بعد ظهر أمس الثلاثاء بأنّ ترامب يتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، على الرغم من أنها قالت إنّ ما يقرب من 70 دولة تواصلت معها سعيًا لبدء مفاوضات للحدّ من تأثير السياسات التجارية الأمريكية، وفق التقرير.

واستكمل التقرير، أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (.SPX) اقترب من تأكيد دخوله في سوق هابطة، حيث أغلق منخفضًا بنسبة 19% تقريبًا عن مستوى إغلاقه القياسي في 19 فبراير. أما في حالة الهبوط، فسيكون الانخفاض بنسبة 20%.

وفقد المؤشر القياسي 79.48 نقطة، أي 1.57%، ليغلق عند 4982.77 نقطة أمس الثلاثاء. وكانت آخر مرة أغلق فيها دون مستوى 5000 نقطة في 19 أبريل من العام الماضي.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بمقدار 320.01 نقطة، أو 0.84%، ليغلق عند 37,645.59 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) بمقدار 335.35 نقطة، أو 2.15%، ليغلق عند 15,267.91 نقطة.

لم يسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أي ارتفاعات جديدة خلال 52 أسبوعًا، بينما سجل 109 انخفاضات جديدة، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 17 ارتفاعًا جديدًا و568 انخفاضًا جديدًا.

وبلغت قيمة التداولات في البورصات الأمريكية 23.45 مليار سهم، وهو ما يفوق بكثير متوسط 17.35 مليار سهم خلال الجلسات العشرين الماضية، ولكنه أقل من الرقم القياسي المسجل يوم الاثنين والبالغ 29.45 مليار سهم.

وقالت ليندسي بيل، كبيرة استراتيجيي السوق في شركة كليرنوميكس في نيويورك : "كان المشاركون في السوق متفائلين هذا الصباح بأنّنا سنحصل على إشارة ما على أنّنا نقترب من اتفاق أو تسوية مع بعض هذه الدول الكبرى، أو أنّ هناك تأخيرًا في المفاوضات نظرًا لرغبة الكثيرين في التفاوض".

وصرح البيت الأبيض بعد ظهر الثلاثاء أنه يتوقع أن تدخل رسوم جمركية بنسبة 104% على الصين حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

وجاء ذلك بعد أن صرّحت الصين سابقًا بأنها لن تقبل أبدًا "طبيعة الابتزاز" التي ينطوي عليها تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى أكثر من 100%.

وصرح الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون غرير، بأنه من غير المتوقع إعفاءات من الرسوم الجمركية العالمية على المدى القريب، وفق التقرير.

وقالت ميليسا براون، المديرة الإدارية لأبحاث قرارات الاستثمار في شركة سيمكورب: "أراد الناس أن يكونوا متفائلين، لكنهم أدركوا في النهاية أنهم لا يملكون سببًا وجيهًا".

وأضافت: "سيبدأ الإعلان عن الأرباح خلال الأيام القليلة المقبلة. حتى لو لم تنخفض أرباح الربع الأول بشكل كبير، فسنرى الكثير من التصريحات من الشركات حول التأثير المتوقع للرسوم الجمركية".

وسيبدأ موسم الأرباح الفصلية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تُصدر بنوك جي بي مورغان ومورغان ستانلي (MS.N) وويلز فارجو (WFC.N) تقاريرها يوم الجمعة.

أدت المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية العدوانية قد تُحفز التضخم وتُعيق النمو العالمي إلى اعتقاد البعض بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يُخفض أسعار الفائدة.

لكن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، صرحت بأنه مع قوة الاقتصاد وعدم وضوح الكثير بشأن تأثير السياسات الجديدة لإدارة ترامب، ينبغي على البنك المركزي ألا يتسرع في تعديل أسعار الفائدة.