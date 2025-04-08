مصر تترأس مجموعة العمل الأفريقية المعنية بالتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

كتبت- آية محمد:

تشارك مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفتها رئيس مجموعة العمل الأفريقية المعنية بالتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، في المنتدى الإقليمي للتنمية لمنطقة أفريقيا، يوم 7 أبريل، يليه الاجتماع الإقليمي التحضيري، يومي 8 و9 أبريل، وينظمهما الاتحاد الدولي للاتصالات في إطار التحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2025، وتستضيفهما هيئة الاتصالات في كينيا، بنيروبي.



ويوفر المنتدى الإقليمي للتنمية، بحسب بيان الوزارة للوزارة اليوم، منصة لتقييم الأولويات الاستراتيجية التي تؤثر على خطة العمل الإقليمية لمكتب تنمية الاتصالات في الفترات بين المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار الرفيع المستوى والتعاون والشراكات بين واضعي سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهيئات التنظيمية، وكبرى المؤسسات في القطاع، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات الإنمائية، لمعالجة قضايا إقليمية محددة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



ويتضمن جدول أعمال المنتدى مناقشات حول مشهد التنمية الرقمية والتوجهات الناشئة والتحديات والفرص المرتبطة بها، وجلسات تشبيك بشأن تطوير البنية التحتية من أجل تعزيز التوصيلية العالمية، والشراكات من أجل تنمية المهارات، بالإضافة إلى استعراض المبادرات الإقليمية التي ينفذها الاتحاد الدولي للاتصالات لمنطقة أفريقيا.



وأما الاجتماع الإقليمي التحضيري فيهدف إلى إشراك أعضاء الاتحاد في إعداد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات من خلال التنسيق بين دول المنطقة، إلى جانب المساهمة في تحديد الأولويات الرئيسية في المنطقة ومعالجة التحديات في مجال تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسد الاحتياجات المُلحة للدول الأعضاء في الاتحاد وقطاعاته في جميع أنحاء أفريقيا.



وسيتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، منها تنفيذ خطة عمل كيغالي، الصادرة عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022، بما في ذلك المبادرات الإقليمية، فضلًا عن تنفيذ مخرجات مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته المتعلقة بعمل قطاع تنمية الاتصالات.

وسيركز الاجتماع أيضًا على الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2025، ومساهمة قطاع تنمية الاتصالات في الخطة الاستراتيجية للاتحاد (2028-2031)، ووضع خطة عمل قطاع تنمية الاتصالات (2026-2030).



وتعد مصر عضوٌ نشطٌ في الاتحاد الدولي للاتصالات، وتشغل العديد من المناصب القيادية في الاتحاد وقطاعاته، فهي عضو في مجلس الاتحاد عن منطقة أفريقيا، وعضو في لجنة لوائح الراديو بالاتحاد.

وتأتي مشاركة مصر في فعاليات الاتحاد في إطار الحرص على النهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفريقيا وتعزيز نموه، والمساهمة في الحوار العالمي بشأن الاتصالات والتحول الرقمي.