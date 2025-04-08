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وزير البترول يبحث مع نظيره الجزائري سبل التعاون في مجال البحث والاسكتشاف

06:08 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

المهندس كريم بدوي ومحمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري

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كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة الجزائرى والوفد المرافق له، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين فى مجال البحث والاستكشاف، وتنمية واستغلال الحقول، والتكرير والبتروكيماويات، وتجارة وتسويق الغاز الطبيعى المسال، بجانب مشروعات إنتاج وتسويق الهيدروجين الأخضر.

وبحسب بيان الوزارة، فإن ذلك جاء بحضور كل من يس محمد، العضو المنتدب التنفيذى لشركة إيجاس والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى وشئون مكتب الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة.

كما أكد الجانبان على أهمية استغلال الفرص المتاحة فى قطاع التعدين، ولا سيما الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا فى هذا المجال الحيوى.

ومن جانبه، دعا الوزير الجزائرى الشركات المصرية إلى الاستفادة من فرص الشراكة والاستثمار التى تُتيحها الأطر التشريعية الجديدة للاستثمار فى مجالات المحروقات والمناجم بالجزائر، بما يعزز التعاون الثنائى ويرفع من مساهمة قطاعات الطاقة والتعدين فى التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.

وأكد بدوي لى أهمية تفعيل أُطر التعاون فى مختلف مجالات الطاقة والبتروكيماويات والتعدين خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة على المستويين الثنائى والإقليمى بما يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.

واتفق الوزيران على تكثيف الحوار وتبادل الزيارات بين فرق العمل المتخصصة من البلدين، خاصة فى مجالات البنية التحتية المتعلقة بالطاقة، واستغلال الموارد المعدنية، وإنشاء محطات إنتاج وتحويل الكهرباء وإنتاج وتسويق الهيدروجين فى ضوء الإمكانات والموارد الهائلة التى تتمتع بها الدولتين.

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