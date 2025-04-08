البورصات الخليجية تتحول إلى جني مكاسب بعد خسائر حادة

كتبت- أمنية عاصم:

أغلقت مؤشرات البورصات الخليجية اليوم الثلاثاء على صعود بعد أن عانت من خسائر حادة بفعل انهيارات البورصات العالمية خلال جلسة أمس الاثنين وهو ما يشير إلى بدء تعافي الأسواق الخليجية من الانتكاسات التي تصيب البورصات العالمية خاصًة الأمريكية.

وكانت البورصات العالمية قد تكبدت خسائر فادحة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضه رسوم جمركية على الواردات القادمة من العديد من الدول؛ بما أحدث حالة من الهلع في الأسواق ودفع المستثمرين نحو البيع السريع لمحافظهم الاستثمارية في الأسواق العالمية تحوطًا من المخاطر الناجمة من سياسات ترامب العدائية مع العالم.

الأسواق الخليجية تتحول للربحية بعد جلسة أمس الدامية لأغلب البورصات العالمية

وارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية "تاسي" خلال تداولات اليوم بنحو 0.97% عند مستوى 11302 نقطة.

فيما سجلت بورصة الأردن صعودًا للمؤشر العام بنسبة 0.74% عند نقطة 2565 نقطة بختام جلسة اليوم.

وحققت بورصة قطر، ارتفاعًا لمؤشرها العام بنسبة 1.34% ليسجل مستوى 9896 نقطة وذلك في ختام الجلسة.

وشهدت الأسواق الإماراتية ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم، مسجلًا مؤشر سوق دبي المالي صعودًا بنحو 1.90%عند مستوى 4890 نقطة، فيما سجلت بورصة أبوظبي ارتفاعًا لمؤشرها الرئيسي بنسبة 0.44% عند مستوى 8989 نقطة ، وجاء ذلك مع إغلاقات جلسة اليوم.

وزاد مؤشر بورصة البحرين العام بنسبة 0.13% عند مستوى 1899 نقطة بنهاية تعاملات اليوم.

فيما سجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت ارتفاعًا بنحو 3.08% عند مستوى 8302 نقطة مع نهاية جلسة اليوم.

وصعد مؤشر بورصة مسقط " 30 " بنسبة 0.87% عند مستوى 4260 نقطة بختام جلسة اليوم.