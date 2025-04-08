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مؤشرات البورصة تتعافى من نزيف الخسائر وتغلق على ارتفاع

03:22 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:


صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.64% عند مستوى 30648 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.


وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.77% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.55%.


وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 44.22 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 129.27 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 173.49 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.61 % عند مستوى 30453 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

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