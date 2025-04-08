خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض وارتفاع الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس، والدواجن، والبيض، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت، والجبن الابيض والرومي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

سعر الذهب يرتفع خلال منتصف تعاملات الثلاثاء