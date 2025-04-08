شعبة الخضروات: ارتفاع الليمون مرشح للاستمرار لمدة شهرين قادمين.. فما الأسباب؟

كتبت- دينا كرم:

شهدت أسعار الليمون البلدي في الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا خلال هذه الفترة، ما أثار استياء المواطنين، خاصة بعد أن تخطى سعر الكيلو حاجز الـ100 جنيه في بعض مناطق البيع بالتجزئة.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية،"لمصراوي"، إن ارتفاع أسعار الليمون البلدي مرشح للاستمرار لمدة شهرين قادمين، لحين ظهور الإنتاج الجديد.

وأرجع النجيب ذلك إلى قلة المعروض منه في الأسواق، نتيجة تعرض عدد كبير من أشجار الليمون للتلف، مما أثر على حجم المعروض منه في الأسواق.

وأوضح النجيب أن ذلك خلق حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب، مما أدى إلى القفزة السعرية الحالية.

وتوقع النجيب أن تعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية مع زيادة المعروض في الأسواق.

وأشار إلى أن سعر كيلو الليمون في سوق الجملة يتراوح حاليًا بين 65 و85 جنيهًا، بينما يتراوح في الأسواق للمستهلك ما بين 95 و100 جنيه للكيلو.

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