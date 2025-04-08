كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-4-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-4-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4995 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4370 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3746 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2914 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2081 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 155340 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 34960 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.26 % إلى نحو 3000 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.