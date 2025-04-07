حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار: 100 رجل أعمال سعودي يزورون مصر الأسبوع المقبل

كتبت- منال المصري:

كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، زيارة 100 رجل أعمال سعودي لمصر الأسبوع المقبل لبحث فرص الاستثمار في مصر.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، أنه بعد الأسبوع المقبل سيزور أيضا 100 رجل أعمال كويتي مصر لبحث فرص الاستثمار.



وتستهدف الحكومة المصرية جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوات المقبلة، وفق هيئة.



وأوضح أن عام 2024 شهد تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 46.6 مليار دولار، منها استثمارات في مشروع رأس الحكمة.