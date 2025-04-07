الاتصالات تناقش استراتيجية الذكاء الاصطناعي خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي

كتبت- آية محمد:

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، الذي انعقد اليوم بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر.

ونظمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات المنتدى بالتعاون مع مؤسسة "بيزنس فرانس" والسفارة الفرنسية بالقاهرة، تحت شعار "الفرص الاقتصادية لشراكة استراتيجية".



وخلال فعاليات المنتدى أدارت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حلقة نقاشية حول التعاون بين فرنسا ومصر في مجال التكنولوجيا، مع التركيز على دفع الابتكار والذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل أفضل.

وتناولت الجلسة فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، وشارك فيها ممثلون عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وشركات السويدي للتكنولوجيا التعليمية و "سواري فينتشرز" و "داتا فور إيثيك" وأورانج مصر وفاليو مصر.



وركزت الحلقة النقاشية على القيمة التي تقدمها مصر بصفتها مقصدًا جاذبًا في مجال التكنولوجيا، وسلطت الضوء على قاعدة المواهب المصرية من ذوي المهارات الرقمية، وأبرز المبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تعزيز ريادة مصر في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وجهود تطوير منظومة للذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في التعليم والبنية التحتية.

وناقش المتحدثون دور الشراكات بين مصر وفرنسا في دفع حلول الذكاء الاصطناعي الأخلاقية والشاملة والمؤثرة في قطاعات مثل التعليم والسيارات والخدمات الرقمية، مع التأكيد على أهمية دعم الشركات الناشئة وتعزيز البنية التحتية وتطوير المهارات من أجل بناء مستقبل رقمي يخدم المصالح المشتركة.