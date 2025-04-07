بورصة مصر تفقد 85 مليار جنيه من قيمتها السوقية منذ إعلان رسوم ترامب

كتبت- أمنية عاصم:



فقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية 85 مليار جنيه من قيمته السوقية على مدار 3 جلسات؛ وذلك منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على العديد من الدول؛ مما تسبب في انهيار البورصات العالمية تأثرًا بالمعطيات المستجد على الساحة العالمية التي تنذر بتصاعد حدة الحرب التجارية العالمية.



كان الرئيس الأمريكي، أعلن الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أكثر من 180 دولة بحد أدنى 10% إلى نحو 50% تحت شعار "يوم التحرير" بهدف سد عجز الميزان التجاري و عودة العصر الذهبي لأمريكا مجددا. ما أدى إلى انهيار البورصات العالمية والعربية في تداولات الخميس والأحد.



وشملت الرسوم 34% على الصين و32% على تايوان و20% على الاتحاد الأوروبي و10% على بريطانيا، و25% على كندا والمكسيك، و46% على فيتنام، كما فرض رسوما جمركية على مصر بنسبة 10% ودول عربية أخرى منها السعودية والإمارات والكويت 10%.

خسائر 3 جلسات

خلال جلسة الخميس الماضي ، التي تعد أول تعامل للبورصة بعد قرار ترامب، سجل رأس المال السوقي خسائر بقيمة 8 مليارات جنيه، مسجلًا 2.240 تريليون جنيه، مقابل 2.248 تريليون جنيه الخميس الأسبق؛ آخر تعاملات لها قبل إجازة عيد الفطر.

وأمس الأحد سجل رأسمال السوقي خسائر خلال جلسة أمس الأحد أعلى خسائر في 3 جلسات تصل لـ 73 مليار جنيه، ليغلق السوق عند 2.167 تريليون جنيه مقابل 2.240 تريليون جنيه إغلاقات جلسة الخميس الماضي.

واليوم الاثنين سجل رأس المال السوقي خسائر بقيمة 4 مليارات جنيه، مسجلًا عند الختام 2.163 تريليون جنيه مقابل 2.167 تريليون جنيه إغلاقات جلسة أمس الأحد.



وبرر سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، في تصريحات سابقة لـ " مصراوي" أسباب التراجع الحاد التي شهدته البورصة المصرية خلال الآونه الحالية ؛ أنها جاءت نتيجة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على واردات عدد من الدول، وهو ما أدى إلى موجة هبوط عنيفة اجتاحت البورصات العالمية، خاصة الأمريكية، ثم امتد تأثيرها إلى الأسواق العربية.



وأوضح أن هذه التراجعات العالمية تسببت في خلق حالة من الهلع بين المستثمرين ، ما أدى إلى انخفاض السوق المحلي.



وأضاف أن السوق المصري يتمتع بمرونة نسبية، متوقعًا أن يشهد تعافيًا خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بعمليات شراء انتقائية وتكوين مراكز شرائية جديدة بالقرب من مستويات الدعم 30400 إلى 30450 نقطة، والتي من المرجح أن تشكل نقطة انطلاق جديدة لاستعادة التوازن مرة أخرى.



وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.61 % عند مستوى 30453 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين، بحسب موقع البورصة المصرية.



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