إعلان

سعر الذهب يتراجع عالميًا دون 3 آلاف دولار للأونصة

05:50 م الإثنين 07 أبريل 2025

سعر الذهب يتراجع عالميًا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب عالميًا عن مستوى 3 آلاف دولار للأونصة، بحلول التعاملات المسائية الاثنين، ليسجل تراجعًا بنسبة 1.62% إلى نحو 2989 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وخلال تعاملات اليوم فقد سعر الذهب العالمي نحو 37 دولارًا، حيث بدأ التعاملات على 3026 دولارًا للأونصة، بينما وصل حاليًا وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج إلى 2989 دولارًا للأونصة.

وارتبط هذا التراجع بوجود مخاوف بتباطؤ حركة الاقتصاد عالميا على إثر فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على أغلب دول العالم.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أونصة الذهب سعر الذهب عالمياً
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

عاجل| لا للتهجير ونعم للإعمار.. بيان مصري أردني فرنسي بشأن حرب غزة
هل يؤثر تراجع النفط لأدنى مستوى منذ 2021 على قرار لجنة تسعير البنزين؟
حقيقة تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لشهر مارس 2025