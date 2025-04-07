سعر الذهب يتراجع عالميًا دون 3 آلاف دولار للأونصة

كتبت- دينا كرم:



تراجع سعر الذهب عالميًا عن مستوى 3 آلاف دولار للأونصة، بحلول التعاملات المسائية الاثنين، ليسجل تراجعًا بنسبة 1.62% إلى نحو 2989 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.



وخلال تعاملات اليوم فقد سعر الذهب العالمي نحو 37 دولارًا، حيث بدأ التعاملات على 3026 دولارًا للأونصة، بينما وصل حاليًا وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج إلى 2989 دولارًا للأونصة.

وارتبط هذا التراجع بوجود مخاوف بتباطؤ حركة الاقتصاد عالميا على إثر فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على أغلب دول العالم.