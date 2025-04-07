بعد إيقافها رسميًا.. خطوات عودة الهواتف المحمولة المهربة للعمل مجددا

كتبت- آية محمد:

تساءل عدد من أصحاب الهواتف المحمولة الموقوفة بسبب عدم سداد الرسوم الجمركية على مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية عودة الهواتف إلى العمل بعد تسديد الرسوم المستحقة عليها وذلك تزامنًا مع بدء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم الاثنين، في إيقاف الأجهزة المخالفة وغير المسددة للرسوم الجمركية عن العمل، على كافة شبكات المحمول في مصر.

كان محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قال في وقت سابق أنه بمجرد سداد الرسوم، ستعود الخدمة للهاتف تلقائيًا دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية، موضحًا أن جميع الهواتف المستوردة من الخارج عدا الهاتف الشخصي تخضع لهذه الرسوم، وتم منح المستخدمين مهلة 90 يومًا لسدادها.



وأضاف أن الهواتف التي بدأت الخدمة في يناير الماضي ستنتهي مهلة سداد رسومها اليوم 7 أبريل، وبعد هذا التاريخ، ستتوقف خدمات الاتصالات عنها إذا لم يتم دفع الرسوم عبر تطبيق "تليفوني"، الذي يتيح أيضًا معرفة المبالغ المستحقة.

وأشار إلى ضرورة التأكد من عدم وجود ضرائب قبل شراء هاتف جديد عن طريق الاستعلام بالرقم التعريفي الخاص بالهاتف "IMEI" عبر تطبيق تليفوني، كما نصح المواطنين بالحصول على فاتورة ضريبية عقب شراء الهواتف.

وبدأت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج منذ بداية العام الجاري، بنسبة 38.5% من إجمالي قيمة الهاتف، بهدف التصدي لمحاولات التهرب وحماية الصناعة المصرية.