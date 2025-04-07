الرئيس التنفيذي لـ إي اف جي القابضة: استمرار النزاع التجاري يزيد مخاوف المستثمرين

كتبت- أمنية عاصم:

قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف چي القابضة، إن استمرار النزاع التجاري يزيد مخاوف المستثمرين بشأن آفاق النمو الاقتصادي. مضيفًا أنه مع ذلك نرى فرصاً كامنة وسط الاضطرابات

وجاء ذلك خلال انطلاق فعاليات مؤتمر إي اف چي هيرميس السنوي التاسع عشر للاستثمار، وهو أكبر وأكثر ملتقيات الاستثمار تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يُعقد في دبي في الفترة من 7 إلى 10 أبريل 2025 تحت شعار "دليل الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"،

وأوضح عوض، أن وضع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يزال قائماً توفر الميزانيات القوية قدرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط،

ويشكل ربط العملات ملاذاً آمناً في ظل تنامي حالة الغموض،حيث أن انخفاض أسعار الفائدة يعيد الزخم إلى نمو الائتمان – لا سيما في الأسواق الرئيسية بمجلس التعاون الخليجي حيث توجد إمكانية كبيرة للاستفادة، وفق عوض.

وجاء المؤتمر بحضور رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، والسيد هادي بدري، الرئيس التنفيذي لمُؤسّسة دبي للتنمِية الاقتصاديّة، سيشارك معالي الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية المصري في المؤتمر في الثامن من أبريل، للقاء المستثمرين وتبادل الأفكار والرؤى حول خارطة الطريق للاقتصاد المصري.