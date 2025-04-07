70% زيادة.. الشعبة: مبيعات الأحذية تنتعش خلال موسم عيد الفطر

كتبت- دينا كرم:

قال خليفة هاشم، عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، "لمصراوي"، إن مبيعات قطاع الأحذية والشنط ارتفعت بنسبة 70% خلال موسم عيد الفطر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف هاشم أن الطلب على هذه المنتجات شهد قفزة ملحوظة خلال الأيام العشرة الأخيرة قبل العيد، نتيجة لتزامن الموسم مع احتفالات عيد الأم، ما ساهم في تحفيز حركة الشراء بشكل كبير وزيادة المبيعات.

وأوضح أن الأسعار خلال الموسم كانت مستقرة ومتناسبه، مع توافر موديلات متعددة تناسب مختلف الميزانيات، مما ساعد في جذب شرائح واسعة من المستهلكين.

وأشار هاشم إلى أن القطاع شهد انتعاشا بعد فترة ركود بدأت عقب عيد الأضحى الماضي، حيث سجلت المبيعات تحسنًا طفيفًا في نوفمبر خلال موسم "البلاك فرايداي"، ثم عادت لحالة من التراجع حتى مطلع العام مع بداية الفصل الدراسي الثاني، حيث انشغلت الأسر بمستلزمات المدارس.

وتابع: "مع بداية شهر رمضان، عاد المستهلكون للتركيز على احتياجات الشهر الكريم، لكن تزامن عيد الأم مع الأوكازيون الشتوي واقتراب عيد الفطر أعاد النشاط للسوق، وحققنا زيادة في المبيعات ساعدت على تعويض فترات الركود السابقة".

وتوقع هاشم أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا نسبيًا في حركة البيع مع اقتراب احتفالات عيد القيامة المجيد، مما قد ينعكس على مبيعات القطاع بشكل إيجابي من جديد.

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