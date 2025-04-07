أسواق آسيا تواصل نزيف الخسائر اليوم الاثنين بسبب رسوم ترامب

كتبت- أمنية عاصم:

سجلت البورصات الآسيوية تراجعات حاد بختام جلسة اليوم الاثنين؛ جاءت مدفوعة بالحرب التجارية العالمية التي يشهدها العالم جراء سياسة ترامب العدائية في فرض رسوم جمركية على العديد من الدول، والتي حصلت منها الدول الأسيويه على نصيب الأسد، لتنعكس بشكل سلبي على المؤشرات منذ نهاية الأسبوع الماضي.

كان الرئيس الأمريكي الأربعاء الماضي، أعلن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أكثر من 180 دولة بحد أدنى 10% إلى نحو 50% تحت شعار "يوم التحرير" بهدف سد عجز الميزان التجاري و عودة العصر الذهبي لأمريكا مجددا.

وشملت الرسوم 34% على الصين و32% على تايوان و20% على الاتحاد الأوروبي و10% على بريطانيا، و25% على كندا والمكسيك، و46% على فيتنام، كما فرض رسوما جمركية على مصر بنسبة 10% ودول عربية أخرى منها السعودية والإمارات والكويت 10%

نزيف الخسائر

اليابان ( بورصة طوكيو ) ، وأنهى المؤشر نيكاي 225 (Nikkei 225) - تداولت اليوم على انخفاض بنسبة 7.8 % عند مستوى 31136 نقطة.

هونج كونج ( بورصة هونج كونج)، أغلق مؤشر هانغ سنغ (Hang Seng Index) - بتراجع بنحو 13.22% مع ختام جلسة اليوم عند مستوى 19828 نقطة.

الصين، ( بورصة شنغهاي) ، سجل مؤشر شنغهاي المركب (SSE Composite Index) - عند الإغلاق تراجعات بنحو 7.34% عند مستوى 3096 نقطة .

الصين، ( بورصة شنتشن )، سجل المؤشر شنتشن المركب (SZSE Component Index) - تراجعات بنحو 9.66 % عند مستوى 9364 نقطة.

كوريا الجنوبية، ( بورصة كوريا الجنوبية) ، أغلق مؤشر كوسبي (KOSPI) - على انخفاضات بنحو 5.57% ليغلق عند مستوى 2328 نقطة.

تايوان، (بورصة تايوان )، انخفض مؤشر تايكس (TAIEX) - بنحو 9.7% مع إغلاقات جلسة اليوم ليستقر عند مستوى 19232 نقطة.

أستراليا، ( بورصة أستراليا ) ، انخفض مؤشر ASX 200 - بنحو 4.23% بختام جلسة اليوم، ليسجل مستوى 7343 نقطة، مسجلًا أدنى مستوى له في 100 يوم.

سنغافورة، ( بورصة سنغافورة )، هبط مؤشر ستريتس تايمز (Straits Times Index) - بنحو 7.46% بختام تعاملات جلسة اليوم ليسجل مستوى 3540 نقطة.