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تنظيم الاتصالات يعلن بدء إيقاف الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية

11:16 ص الإثنين 07 أبريل 2025

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

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كتبت- آية محمد:
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن البدء في إيقاف الأجهزة المخالِفة وغير مُسدَدة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر.

وأهاب الجهاز المستخدمين المُستحَق عليهم رسوم سرعة السداد اليوم عبر تطبيق "تليفوني" لضمان عمل أجهزتهم.

وبدأت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج منذ بداية العام الجاري، بنسبة 38.5% من إجمالي قيمة الهاتف، بهدف التصدي لمحاولات التهرب وحماية الصناعة المصرية.

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