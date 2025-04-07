جولدمان ساكس يخفض توقعاته لأسعار النفط لعام 2026

كتبت- دينا كرم:

خفض جولدمان ساكس توقعاته لمتوسط الأسعار السنوية لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في 2026، مشيرا إلى زيادة مخاطر الركود واحتمال زيادة إمدادات أوبك+ عن المتوقع، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وخفض البنك توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في عام 2026 بمقدار 4 دولارات إلى 58 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط إلى 55 دولارا.

ويتوقع جولدمان ساكس الآن أن ينمو الطلب على النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا في عام 2025، انخفاضا من توقعاتها السابقة البالغة 600 ألف برميل يوميا، وأن يزيد بمقدار 400 ألف برميل يوميا في عام 2026.

ويعزو البنك انخفاض نمو الطلب إلى التأثير السلبي لضعف الناتج المحلي الإجمالي، والذي يفوق الدعم الناجم عن ضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط.

وقال جولدمان ساكس: "من المرجح أن تتجاوز أسعار النفط توقعاتنا إذا قررت الإدارة إلغاء الرسوم الجمركية بشكل حاد وإرسال رسالة مطمئنة للأسواق والمستهلكين والشركات".

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، مما عمق خسائر الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما أثار مخاوف من ركود من شأنه أن يقلل الطلب على الخام.

وردت الصين يوم الجمعة على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلسلة من التدابير المضادة بما في ذلك فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية وقيود على تصدير بعض المعادن النادرة.

وبحلول الساعة 0321 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، كان خام برنت يتداول عند حوالي 63.87 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 60.38 دولار.

وأضاف البنك "في حين أن حالة عدم اليقين بشأن الامتثال وإنتاج أوبك 8+ كبيرة للغاية، فإننا لا نزال نفترض أن الزيادات في إنتاج أوبك 8+ من الخام على مدى أربعة أشهر ستبلغ في المجمل حوالي 0.7-0.8 مليون برميل يوميا".

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