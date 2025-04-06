"إي آند" مصر تطلق خدمة التحويلات المالية الدولية الفورية لمحفظتها بدون زيارة الفروع

كتبت- دينا خالد:

أطلقت إي آند مصر أول خدمة لتحويل الأموال الدولية الفورية عن طريق محفظة إي آند كاش، مما يُحدث تحولًا جذريًا في طريقة استلام الأموال من الخارج.

وأضافت إي آند مصر، في بيان لها اليوم، أنها اتاحت لعملائها استقبال التحويلات المالية الفورية من الإمارات والسعودية، من خلال شبكة الشركة الإقليمية القوية لتقديم معاملات أسرع، أكثر أمانًا، ورقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة فروع الشركة أو شركات وسيطة.

ويأتي هذا التطور في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتمكين المزيد من الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.

كما يشكل شراكة ناجحة مع بنك القاهرة (الشريك البنكي)، مما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق التحويلات المالية في مصر والمنطقة.

وأشارت الشركة، إلى أنه من الممكن من خلال ضغطة زر واحدة، يمكن للعملاء الآن استلام أموالهم فورًا، مما يلغي فترات الانتظار الطويلة ويوفر تجربة رقمية سلسة وهم في منازلهم.

وقال أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لإي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، إن إطلاق هذه الخدمة في مصر يعكس التزامنا بتقديم حلول مالية رقمية مبتكرة توفر للعملاء تجربة أكثر سرعة وسهولة وأمانًا.

وأضاف يحيى، أن تمكين عملائنا من استقبال التحويلات المالية الفورية من الإمارات والسعودية هو خطوة رئيسية نحو تعزيز الشمول المالي وتقديم قيمة حقيقية للأفراد الذين يعتمدون على التحويلات المالية في حياتهم اليومية.