"موجة بيع عالمية".. خسائر حادة في الأسواق الخليجية مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت الأسواق الخليجية بشكل حاد مع انطلاق تداولات اليوم الأحد، متأثرة بموجة بيع عالمية اجتاحت أسواق المال، بعدما دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيز التنفيذ، في ظل تصعيد متبادل مع دول عدة حول العالم؛ وفقًا لتقرير الشرق بلومبرج.

وأضاف التقرير، أن مؤشرات الكويت وقطر والسعودية سجلت خسائر تجاوزت 5% عند الافتتاح، بينما هبط مؤشر سوق مسقط بأكثر من 2%، فيما كان تراجع مؤشر سوق البحرين الأقل بنسبة تقارب 0.5%، وسط موجة تخلٍّ عن الأصول الخطرة في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي.

هذه التراجعات جاءت بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حذّر فيها من أن الأضرار الاقتصادية للحرب التجارية قد تكون أعمق من المتوقع، مع إمكانية ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

أما أسواق الإمارات، التي تغلق أبوابها اليوم، فأنهت تداولات الأسبوع الماضي على خسائر محت كل مكاسبها المسجلة منذ بداية العام.

هبوط حاد في الأسواق العالمية

واستكمل التقرير، أن مؤشر "S&P 500" تكبد خسائر تقارب 5 تريليونات دولار في يومين، في أسوأ أداء له منذ مارس 2020، بعد تراجع حاد بنسبة 6% يوم الجمعة. فيما دخل مؤشر ناسداك 100 رسمياً منطقة السوق الهابطة، متراجعاً بأكثر من 20% عن ذروته الأخيرة.

وهوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات مع هبوط عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة حوالي 14% في يومين فقط -لتتم تسويتها بالقرب من مستوى 61 دولاراً للبرميل في ما يشبه الخسائر الحادة التي تكبدتها أثناء الوباء- بينما أنهى سعر خام برنت التعاملات عند أدنى مستوى له منذ 2021؛ وفق التقرير

وكما انخفضت أسعار السلع الأساسية الأخرى أيضاً مع هبوط الأسواق المالية الأوسع وتزايد المخاوف بشأن ضعف الطلب على المواد الخام. انخفض سعر النحاس 67.7% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يناير، بينما تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي المرجعية في أوروبا في وقت ما بأكثر من 10%.