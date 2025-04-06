"راية" توضح حقيقة امتلاك مستثمر سعودي لأحد شركاتها التابعة

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية أنه لا يوجد أساس من الصحة حول الأخبار المتداول المتعلقة " بمفاوضات شركة راية اوتو -وهى إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية والمملوكة بنسبة 100% - حول امتلاك حصة حاكمة لأحد المستثمرين السعوديين.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة اليوم لإدارة البورصة المصرية، أنه من المتوقع الافصاح عن أى قرارات جوهرية وذلك تماشيًا مع قواعد الإفصاح والشفافية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

تأسست شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات عام 2001. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2015، ومتخصصة في تزويد الشركات بخدمات التعهيد في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية.