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انخفاض البلطي والسبيط.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأحد

10:38 ص الأحد 06 أبريل 2025

السمك البلطي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والسبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 80 و96 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و 340 جنيهًا. بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و 180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و130 جنيهًا.

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السمك البلطي السبيط الكاليماري سوق العبور
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