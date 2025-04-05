القومي للاتصالات يُعلن الموعد النهائي لإيقاف تشغيل الهواتف غير المسددة الرسوم الجمركية

كتب- حسن مرسي:

أعلن المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء تطبيق قرار إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي لم يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 7 أبريل.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أكد إبراهيم أن هذا الإجراء يأتي في إطار تفعيل النظام الجديد لحوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من خارج مصر، والذي تم الإعلان عنه في شهر يناير الماضي.

وأشار المهندس إبراهيم إلى أن القوانين المصرية تستوجب سداد رسوم جمركية وضرائب على الأجهزة المستوردة، وقد تم منح المستخدمين مهلة 90 يومًا لسداد هذه الرسوم عبر تطبيق "تليفوني".

وفيما يتعلق بالهواتف التي يتم جلبها من الخارج بشكل شخصي، أوضح أنه يحق للفرد إعفاء هاتف واحد من الرسوم الجمركية عند الوصول إلى المطار، وذلك وفقًا للقواعد التي أصدرتها مصلحة الجمارك، ويتم إجراء هذا الإعفاء في الدائرة الجمركية بالمطار عند الخروج.

ونصح المهندس إبراهيم أي شخص يشتري هاتفًا محمولًا داخل مصر بضرورة التأكد من سداد الرسوم الجمركية بالكامل على هذا الجهاز، وذلك من خلال تطبيق "تليفوني" قبل الشراء، أو بطلب فاتورة ضريبية تتضمن الرقم التعريفي للهاتف.

وأكد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مسؤولية سداد الضريبة تقع في الأساس على التاجر أو البائع.

وحذر رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أن الهواتف التي لم يتم سداد رسومها خلال المهلة المحددة ستتوقف عن العمل اعتبارًا من يوم الأحد، مؤكدًا أنه لم تعد هناك أي فرصة أخرى لتسوية الأوضاع.

وأشار إلى أن الجهاز يستقبل استفسارات وشكاوى المستخدمين عبر الكول سنتر الخاص به على الرقم 155.