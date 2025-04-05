50% تراجعا في الإقبال على لعب الأطفال خلال عيد الفطر بسبب ارتفاع الأسعار

كتبت- دينا كرم:

كشف بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية “لمصراوي"، عن تراجع مبيعات لعب الأطفال خلال عيد الفطر بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع صفا هذا التراجع، إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة أسعار لعب الأطفال بنسبة 20% نتيجة لارتفاع سعر الدولار الجمركي من 31 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة تنمية موارد الدولة بنسبة 10%، مما أثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد هذه المنتجات.

وأوضح صفا، أنه يتم تصنيع نحو 20 و25% فقط من الألعاب محليًا، بينما يتم استيراد النسبة الأكبر من الصين، نظرًا لانخفاض أسعارها مقارنة بدول أخرى.

وأشار صفا إلى أن تراجع حجم الإقبال على شراء الألعاب جاء نتيجة لتداخل المواسم هذا العام، بالإضافة لإرتفاع الأسعار، حيث شهدت الفترة الماضية تزامن عدة مواسم مثل عيد الأم، ورمضان، وعيد الفطر، مما أثر بشكل كبير على حركة البيع.

وأضاف أن عودة المدارس في هذا التوقيت ساهمت أيضًا في تراجع المبيعات، حيث كان من المعتاد أن تشهد فترة عيد الفطر إقبالًا على شراء الألعاب للأطفال.

وأشار صفا إلى تراجع فاتورة استيراد لعب الأطفال، حيث انخفضت إلى ما بين 66 و70 مليون دولار، مقارنة بـ85 مليون دولار في السنوات السابقة.

وأوضح أن هذا التراجع يعود إلى ضعف القوة الشرائية للمستهلكين نتيجة لثبات دخل الأفراد في ظل ارتفاع الأسعار، مما دفع الأسر إلى تقليص إنفاقها على الكماليات والتركيز على شراء الأساسيات فقط.

كما أشار صفا إلى أن توجه الأطفال نحو الألعاب الإلكترونية قد أسهم في تقليص حجم الاستهلاك من الألعاب التقليدية، رغم التحذيرات من أضرار هذه الألعاب على الأطفال، لافتًا إلى أن بعض الأمهات قد يلجأن إليها كوسيلة لإشغال الطفل، رغم ما تحمله من تأثيرات سلبية على تنمية ذكاء الطفل.

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