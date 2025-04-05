البترول تعتمد نتائج أعمال "غاز مصر" عن العام المالي الماضي

كتبت- دينا كرم:

عقدت الجمعية العامة لشركة غاز مصر لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024 وذلك بحضور كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.

وأوضح بدوى أن شركة غاز مصر لها بصمة واضحة ودور مهم في تنفيذ المحاور الست لاستراتيجية عمل الوزارة فى الوقت الحالي، والتى تتمثل فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات وشبكات خطوط الغاز والزيت الخام والمنتجات، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

بالإضافة إلى إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، وبحسب بيان الوزارة اليوم.

ويتيح استغلال الغاز الطبيعي في صناعات القيمة المضافة والتوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، بالإضافة إلى المحور الخاص بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة لما لها من دور إيجابي في جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين، والمحور السادس يتمثل في استغلال موقع مصر الاستراتيجى لزيادة التعاون الإقليمى وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية من مصانع الإسالة وموانئ وشبكات خطوط انابيب ومستودعات بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأشاد بدوي بالعمل التكاملي بين قيادات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وحاملي أسهم الشركة من الأفراد والتي كانت سبباً في تحقيق هذه النتائج ، لافتاً إلى ان الوزارة وشركة ايجاس، وهيئة البترول مستمرون فى تقديم كافة أوجه الدعم لشركة غاز مصر للتوسع في أعمالها داخل وخارج مصر بما يحقق قيمة مضافة وعائد للاقتصاد القومي.

واستعرض وائل جويد، رئيس الشركة أبرز أنشطة ونتائج أعمال الشركة خلال عام 2024 والذي تزامن مع مرور 42 عامًا على تأسيس الشركة في عام 1983 حيث تم تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي قامت به غاز مصر في مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل والمنشآت التجارية والصناعية، وأشار إلى مساهمة الشركة الفعّالة في مبادرة "حياة كريمة" إضافة إلى مشاركتها في العديد من المشروعات القومية الكبرى.

وأكد على التطور الملحوظ في أداء الشركة في مجال المقاولات العامة بما يشمله من أعمال مدنية متكاملة وأعمال ميكانيكية وإلكتروميكانيكية.

وأوضح جويد أن الشركة تولى اهتمامًا بالغًا بمجالات السلامة والصحة المهنية والبيئة انطلاقًا من حرصها على حماية العاملين والعملاء والحفاظ على المعدات والأصول بما يضمن استمرارية العمل وكفاءته وبلغ إجمالي ساعات العمل خلال عام 2024 حوالي 31 مليون ساعة.

واستعرض اهم الانجازات والتي شملت الانتهاء الكامل من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" في خمس محافظات بنسبة تنفيذ 100%(الدقهلية، الغربية، المنوفية، القليوبية، والأقصر)، وتنفيذ العديد من المشروعات البترولية والمدنية والمقاولات العامة داخل مصر أبرزها محطات تموين الطائرات في مطارات أسيوط والعلمين الجديدة لصالح شركة النيل وإنشاء مصنع مواسير البولي إيثيلين – بالعين السخنة لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ومصنع مواسير البولي إيثيلين – بالعاشر من رمضان لصالح شركة إيجيفكو وعدة محطات تحلية مياه الشرب – بمحافظة أسوان.

كما استعرض أنشطة الشركة خارج مصر في دول الأردن والإمارات والسعودية وسلطنة عمان ، حيث نجحت الشركة في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة التوسع الإقليمي أبرزها مشروعات توصيل الغاز للمدن الصناعية بالمملكة الأردنية الهاشمية وتشمل منطقة القسطل الصناعية / مدينة القويرة الصناعية في العقبة / مدينة الهاشمية الصناعية بمحافظة الزرقاء ومشروع تطوير ورفع كفاءة (10) محطات تخفيض الضغط والقياس على خط الغاز العربي بالمملكة العربية السعودية لصالح شركة عمليات الخفجي المشتركة (KJO)، وإنشاء شبكة مياه الشرب الرئيسية والوصلات المنزلية بمنطقة اللكبي بسلطنة عمان.

بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع تعديل خط حقن الغاز ونقل رؤوس الآبار المصاحبة له في منطقة عصب بأبو ظبى لصالح شركة أدنوك – الإمارات العربية المتحدة.

وجويد بعرض ملامح الخطة المستقبلية، حيث تسعى الشركة إلى تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 15% على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بالتعاون مع شركة (إيجاس) لإعادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي إلى مستوياتها السابقة كما تركز الشركة على تعزيز خدمات العملاء خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة وباقي المحافظات، مع الاستمرار في التوسع في مجال المقاولات العامة داخل وخارج البلاد.