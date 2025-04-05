ارتفاع الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الفلفل، والبصل الأحمر، والبطاطس، والكوسة، والملوخية، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و14 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 4.5 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 14 و 22 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 2.5 و6.5 جنيه، بزيادة جنيه ونصف.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 13 و23 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و25 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 12 و16 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 22 و32 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 60 و80 جنيهًا.