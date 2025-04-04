برنت يهوى بأكثر من 7%.. الرسوم الأمريكية الصينية المتبادلة تُطيح بأسعار النفط العالمية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها الحاد لليوم الثاني على التوالي، إذ هوى خام برنت بأكثر من 14%، خلال يومين فقط بعد تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة بنسبة 7% ليتجه لتحقيق أدنى إغلاق منذ منتصف جائحة فيروس كورونا في عام 2021.

يأتي ذلك بعد رد الصين على رسوم إدارة ترامب الجمركية، مما زاد المخاوف من تراجع الطلب في خضم حرب تجارية شاملة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 5.30 دولار، أو ما يعادل 7.6%، مسجلة 64.84 دولار للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.47 دولار، أو 8.2%، لتصل إلى 61.48 دولار.

وأدت رسوم ترامب الجمركية إلى اضطراب الأسواق المالية، حيث انخفض النفط الخام بأكثر من 6% يوم الخميس، في الوقت الذي يُقيّم فيه المتداولون تأثير الحرب التجارية على الطلب.

وفرضت الصين تعريفة بنسبة 34% على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية على أن تدخل حيز التنفيذ بدءاً من 10 أبريل نيسان، وذلك عقب الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع.