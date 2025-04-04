سعر الذهب اليوم في مصر يهبط بحلول التعاملات المسائية

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2923 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3758 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4385 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5011 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 35080 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 50110 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 155842 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 250550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.46% إلى نحو 3038 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.