ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم بمصر خلال منتصف تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، بنحو 5 جنيهات، خلال منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3943 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3784 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4415 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5045 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 35320 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 50450 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 156899 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 252250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.61% إلى نحو 3096 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.