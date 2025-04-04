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انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

11:52 ص الجمعة 04 أبريل 2025

أسعار السمك اليوم

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 85 و95 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 240 و340 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و130 جنيهًا.

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أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي المأكولات البحرية الموقع الرسمي لسوق العبور سوق العبور
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