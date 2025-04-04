انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، بنحو 25 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية، مقارنة بمستواه أمس خلال التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2940 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3780 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4410 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5040 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 35280 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 50400 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 156744 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 252000 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.51% إلى نحو 3099 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.