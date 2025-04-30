وزارة البترول تكشف أسباب اشتعال خط الغاز بمدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات

كتبت- دينا كرم:

تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية عدة بلاغات عن اشتعال خط الغاز الطبيعي بضغط 7 بار عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات – غرب سوميد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه بعد تحري الأمر تبين أن الحادث جاء نتيجة قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة ناتجاس للغاز الطبيعي مما تسبب في وقوع عدة إصابات ووفيات وخسائر بالممتلكات، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

وعلى الفور تحركت فرق الطوارئ وتمكنت من عزل شبكة الغاز في منطقة الاشتعال والسيطرة الكاملة على الحريق بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، مشيرة إلى أن خدمة الغاز الطبيعي منتظمة حالياً لدى العملاء، وجار تنفيذ أعمال الإصلاح في موقع الحادث.

ويعمل كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على متابعة إجراءات التعامل مع الموقف أولاً بأول، ويتقدم بخالص العزاء لأسر المتوفين وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، كما وجه بسرعة إنجاز أعمال إصلاح للخط مع اتخاذ كافة تدابير السلامة بالموقع.