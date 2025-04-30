النساجون الشرقيون تستهدف زيادة صادراتها إلى أمريكا بنسبة 40% خلال 3 سنوات

كتبت- دينا خالد:

قالت ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد، إن النساجون الشرقيون تساهم بحوالي 60% من صادرات مصر في قطاع السجاد، فضلا عن استحواذ السوق الأمريكية على 32% من إجمالي مبيعاتنا في عام 2024.

جاء ذلك خلال، حصول شركة النساجون الشرقيون، لقب أكبر شركة مُصدرة لعام 2024، وأكبر شركة مُصدرة لكل قارة على حدة في قطاع المفروشات المنزلية، خلال يوم المصدّر السنوي الذي تنظمه إكسبولينك بحضور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وسعيد أحمد، رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، ومحمد قاسم، رئيس مجلس الإدارة إكسبولينك.

وأشارت ياسمين خميس، إلى أن الشركة تسعى إلى رفع صادراتها لامريكا بنسبة 40%خلال السنوات الـ3 سنوات المقبلة.

وأضافت ياسمين، أن أوروبا هي ثاني أكبر أسواقها حيث بلغت صادرات الشركة إليها نحو 6 مليارات جنيه العام الماضي.

وتأسست مجموعة النساجون الشرقيون في عام 1979 من رجل الأعمال محمد فريد خميس.

وتم إدراج المجموعة في البورصة المصرية (EGX) منذ عام 1997، وقد توسعت المجموعة بداية من النسج على نول واحد لتصبح أكبر مجموعة منتجة للسجاد الميكانيكي في العالم.