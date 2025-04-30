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مركز الإبداع التكنولوجي ينظم جلسة بشأن الأخطار السيبرانية

06:24 م الأربعاء 30 أبريل 2025

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

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كتبت-آية محمد:

ينظم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، جلسة بشأن الأخطار السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وسبل الحد منها، في يوم 6 مايو بمركز إبداع مصر الرقمية في قصر السلطان حسين كامل، وتبدأ في الساعة الثالثة عصرًا.

وتأتي الجلسة ضمن سلسلة ندوات "TIECnovation" للأمن السيبراني، وستُبث مباشرةً إلى مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات.

وتتناول الجلسة موضوعات رئيسية تشمل خصوصية البيانات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتهديدات السيبرانية المحتملة المرتبطة بها، وطرق الحماية من الهجمات العدائية في هذا المجال.

وتستهدف المتخصصين العاملين في الشركات ورواد الأعمال وطلاب الجامعات والخريجين الجدد.

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هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الأخطار السيبرانية مركز الإبداع التكنولوجي الأمن السيبراني
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