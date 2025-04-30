ركود يضرب سوق المراوح والتكييفات رغم الزيادات الطفيفة

كتبت- آية محمد:

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، إن سوق المراوح والتكييفات يشهد حالة من الركود النسبي خلال الفترة الحالية، رغم أن أسعار هذه الأجهزة لم تسجل ارتفاعات كبيرة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح هلال أن أسعار المراوح ارتفعت بنسبة طفيفة لا تتجاوز 2% مقارنة بالعام الماضي، وأشار إلى أنها تتراوح حاليًا بين 500 جنيه و3 آلاف جنيه، وذلك بحسب النوع والمواصفات.

وأضاف أن التكييفات شهدت أيضًا زيادة محدودة في الأسعار بنسبة لا تتجاوز 5% مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع هلال زيادة الأسعار إلى ارتفاع تكاليف شحن البضائع والخامات المستوردة، موضحًا أنها لا تتعلق بارتفاع أسعار الدولار.

وأكد هلال أن المصانع لم تقم برفع أسعار الأجهزة الكهربائية بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السولار.

وأشار إلى أن الركود الحالي ناتج عن ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواطنين وتراجع القدرة الشرائية لديهم.

وأضاف هلال أنه يوجد اعتقاد خاطئ بأن مبيعات المراوح والتكييفات ترتفع في فصل الصيف فقط، موضحًا أن المستهلك الذي يحتاج إلى هذه الأجهزة يقوم بشرائها في أي وقت من العام، سواء كان ذلك في فصل الشتاء أثناء تجهيز وحدته السكنية، أو في مواسم أخرى بعيدة عن ارتفاع درجات الحرارة.