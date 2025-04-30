وزير البترول يشهد ختام برنامج محاكاة الصناعة حرصًا على الدور المجتمعي للقطاع

كتبت- دينا كرم:

شهد كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، حفل ختام برنامج محاكاة الصناعة الذي نظمته جمعية مهندسي البترول - فرع مصر (SPE) لمجموعة من طلاب الجامعات خلال الفترة من ٩ - ٢٤ فبراير ٢٠٢٥، واستضافته شركة إنبى ، ويأتى هذا الحدث فى إطار حرص شركات قطاع البترول على الدور المجتمعى، حيث تعد مبادرات المسئولية المجتمعية جزءاً أصيلاً من استراتيچية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم جاءت مشاركته في الحفل الختامي لتعكس إهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالكوادر الشابة ، والرغبة في تزويدهم بالمعرفة العلمية اللازمة والحرص على تبادل الخبرات ودعم التطوير والابتكار، وترسيخ ثقافة الوعي الطاقي.

وفي كلمته استعرض بدوى المحاور الست الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة ، شارحاً لشباب المتدربين كيفية الاستفادة منها وتوظيفها في تطوير خبراتهم وكيف يكونوا مساهمين فعليين في تنفيذها

وأشار الوزير إلى أن هناك بالفعل تطور كبير في مجال التكنولوجيا، ولكن بدون الكفاءات البشرية لا يمكن تحقيق أي نجاحات، وان كل فرد يمثل عنصرًا مهمًا في منظومة قطاع البترول والثروة المعدنية سواء على مستوى الإدارة أو التنفيذ أو التطوير.

كما أشاد بدوى بالاهتمام الكبير بالسلامة والصحة المهنية، وكفاءة التشغيل، لأنهما يمثلان أهم عنصرين لتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة ، مشيراً إلى أن النجاح الحقيقي يقوم على العمل الجماعي والتكامل بين الفرق، وما شاهدته من روح التعاون والتكامل بينكم يُعد شيئًا رائعًا، ويؤكد أن السياسات التي نعتمدها تستند إلى أسس صحيحة .

ومن جانبه قام سعيد عبد المنعم، رئيس جمعية مهندسي البترول - فرع مصر، بتوجيه الشكر لوزير البترول والثروة المعدنية على دعمه الدائم كما عبر عن فخره واعتزازه بما حققه المشاركون في الفترة الماضية من التزام وتركيز في الأداء، كما قدم تحية تقدير لفريق المتطوعين في جمعية مهندسي البترول، الذين كان لهم دورا بارزا في تنظيم وإدارة البرنامج، ووجه الشكر لشركة إنبي ورئيس مجلس إدارتها على دعمهم الكريم للبرنامج.

واختتم الحفل بتكريم الفريقين الفائزين بالمركز الأول والثانى، والتقط أعضاء الفريقين صورة تذكارية مع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية كما تم تسليم شهادات تقدير لجميع الطلاب المشاركين في البرنامج.

كانت شركة إنبي كانت قد استقبلت 120 طالباً وطالبة من 12 جامعة مصرية من مختلف أنحاء الجمهورية، شاركوا جميعاً فى برنامج محاكاة الصناعة والذي يعد تجربة تدريبية مكثفة جمعت بين المعرفة النظرية والتطبيق العملى بهدف تزويد الطلاب والخريجين الجدد بالمهارات والتقنيات المتنوعة المتعلقة بصناعة البترول، كما تميز البرنامج باستخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، مما عزز فعالية التدريب وزاد من قدرة المشاركين على مواجهة التحديات المتجددة فى صناعة البترول.