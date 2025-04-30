كيف تعظم الحكومة إيرادات الضرائب دون فرض أعباء جديدة؟ خبير ضريبي يرد- فيديو

كتبت- آية محمد:

تناول شريف المنير، المستشار المالي والخبير الضريبي، البدائل المتاحة في يد وزارة المالية لزيادة حصيلة الضرائب دون إضافة أعباء جديدة على الممولين القائمين مثل العمل على جذب القطاع غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.

وأشار خلال مقابلة "فيديو" مع مصراوي، إلى أن المكون الاساسي والرئيسي لايرادات الدولة ممثل في حصيلة الضرائب لكن لن تظل على مدى الحياة المورد الوحيد في ظل توافر موارد أخرى.

وأوضح المنير أن متوسط الحصيلة الضريبية يبلغ نحو 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة تزيد أو تقل سنويا بنسب قليلة ولكن الدولة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب شرائج جديدة دون إضافة أعباء إضافية على الممولين القائمين.

وأشار المنير إلى أن نسبة الضرائب المفروضة في مصر تقل بكثير عن المقررة في الدول الغربية حيث أوروبا وأمريكا يعدون أكثر تشددا في حجم الضرائب.

وأكد أن مصر تعمل على الحفاظ على الممول البسيط دون إضافة أثقال جديدة على كاهله.