شركة "نايل فالي" تتجه للاستحواذ على "بسكو مصر"

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية تقديم شركة نايل فالي بعرض شراء اجباري للاستحواذ على الشركة المصرية للاغذية - بسكو مصر.



وبحسب بيان منشور على البورصة اليوم، فإن العرض يتضمن شراء "نايل فالي" على عدد 165,221,696 سهم تمثل نسبة 100 % من أسهم الشركة " بسكو مصر" و بحد أدنى للتنفيذ نسبة 51% من الأسهم .

وبلغ عرض السعر 1.46 جنيه للسهم الواحد، كما أن فترة سريان العرض تقدر بـ 20 يومًا عمل تبدأ من جلسة تداول 04/ 05/ 2025 وحتى نهاية جلسة تداول 29/ 5 / 2025 مع مراعاة أنه في حالة انتهاء مدة سريان العرض في غير يوم عمل يتم مد الفترة لتنتهي في أول يوم عمل تالي.

وأشارت إلى أنه سيتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض مع مراعاة قواعد التنفيذ المعمول بها بالبورصة المصرية.