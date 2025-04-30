توافر المخزون يرفع مبيعات الـ"دلتا للسكر" 260% في 3 أشهر

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع إجمالي مبيعات شركة الدلتا للسكر بنسبة 264% خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 إلى 2.16 مليار جنيه مقابل 593.8 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام 2024؛ وفقًا لنتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025.

وأرجع اللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية السابق، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية – إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية – ارتفاع مبيعات الدلتا للسكر إلى توافر كميات كبيرة من السكر بمخازن المصانع- ليس فقط في "دلتا للسكر"- مما مكنهم من بيع كميات أكبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف البديوي، أن معدلات مبيعات شركات السكر في الربع الأول من العام عادةً ما تكون منخفضة مقارنة بباقي شهور السنة، وذلك لأن بدء الإنتاج يكون في مارس بعد فترة من الترتيبات والتجهيزات التشغيلية.

وأوضح أن شركات السكر دخلت العام الحالي ولديها مخزون كافٍ في مصانعها، مشيرًا إلى أن الربع الأول من العام الماضي شهد السوق المحلي أزمة نقص السكر؛ ما أدى إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن استمرار الأزمة خلال العام الماضي دفع الدولة إلى استيراد كميات كبيرة من السكر، وهو ما ساهم في توافر مخزون لدى المصانع المحلية مع نهاية العام.

وذكر البديوي أن شركة "دلتا للسكر" تمتلك مخزونًا من السكر يقدر قيمته بما بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه، وفقًا للموازنة المقدمة للجمعية العمومية، ما منحها القدرة على بيع كميات كبيرة في بداية العام وتحقيق معدلات مبيعات مرتفعة.