الإمارات ترفع سعر البنزين لأول مرة في 2025

كتبت- دينا كرم:

أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في دولة الإمارات أسعار الوقود لشهر مايو 2025، حيث رفعت أسعار البنزين بكافة أنواعه، بينما خفضت سعر الديزل.

وقررت اللجنة رفع أسعار الوقود في الإمارات لشهر مايو 2025، بقيمة فلس للبنزين بكافة أنواعه، بينما خفضت سعر لتر الديزل بنحو 11 فلسًا.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي ترفع فيها دولة الإمارات سعر البنزين في 2025، حيث خفضت السعر مرتين من بداية العام، الأولى في مارس والثانية في أبريل.

وجاءت أسعار الوقود الجديدة لشهر مايو 2025 على النحو التالي:

وقود الديزل: 2.52 درهم لكل لتر، مقابل 2.63 درهم لكل لتر في أبريل.

البنزين "سوبر 98": 2.58 درهم لكل لتر، مقابل 2.57 درهم لكل لتر في أبريل.

البنزين "خصوصي 95": 2.47 درهم لكل لتر، مقابل 2.46 درهم لكل لتر في أبريل.

البنزين "إي بلس 91": 2.39 درهم لكل لتر، مقابل 2.38 درهم لكل لتر في أبريل.

اقرأ أيضًا:

بسبب تأكل الطلب.. أسعار النفط تواصل الهبوط وتتجه لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2021

120 جنيهًا للكيلو العنب.. والشعبة توضح أسباب ارتفاع أسعاره بالأسواق