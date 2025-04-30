إعلان

الإمارات ترفع سعر البنزين لأول مرة في 2025

12:49 م الأربعاء 30 أبريل 2025

انخفاض سعر البنزين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في دولة الإمارات أسعار الوقود لشهر مايو 2025، حيث رفعت أسعار البنزين بكافة أنواعه، بينما خفضت سعر الديزل.

وقررت اللجنة رفع أسعار الوقود في الإمارات لشهر مايو 2025، بقيمة فلس للبنزين بكافة أنواعه، بينما خفضت سعر لتر الديزل بنحو 11 فلسًا.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي ترفع فيها دولة الإمارات سعر البنزين في 2025، حيث خفضت السعر مرتين من بداية العام، الأولى في مارس والثانية في أبريل.

وجاءت أسعار الوقود الجديدة لشهر مايو 2025 على النحو التالي:

وقود الديزل: 2.52 درهم لكل لتر، مقابل 2.63 درهم لكل لتر في أبريل.

البنزين "سوبر 98": 2.58 درهم لكل لتر، مقابل 2.57 درهم لكل لتر في أبريل.

البنزين "خصوصي 95": 2.47 درهم لكل لتر، مقابل 2.46 درهم لكل لتر في أبريل.

البنزين "إي بلس 91": 2.39 درهم لكل لتر، مقابل 2.38 درهم لكل لتر في أبريل.

اقرأ أيضًا:

بسبب تأكل الطلب.. أسعار النفط تواصل الهبوط وتتجه لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2021

120 جنيهًا للكيلو العنب.. والشعبة توضح أسباب ارتفاع أسعاره بالأسواق

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر البنزين الإمارات أسعار الوقود
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لا تخرج إلا للضرورة.. 7 نصائح مهمة عاجلة من وزارة الصحة لمواجهة العاصفة الترابية
عاصفة ترابية "عنيفة" تضرب مصر الأربعاء.. تحذيرات عاجلة وتعطيل للدراسة (تغطية خاصة)