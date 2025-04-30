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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض والحديد والذهب

12:37 م الأربعاء 30 أبريل 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الانخفاض خلال منتصف التعاملات.

ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع اللحوم والجبن.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الأربعاء

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خريطة الأسعار اليوم انخفاض البيض الحديد الذهب
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