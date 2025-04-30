سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي القاهرة وكريدي أجريكول، ببداية التعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفض في بنك الإسكندرية ومصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.91 جنيه للشراء ، و51.01 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.75 جنيه للشراء، و 50.85 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.79 جنيه للشراء بتراجع 12 قرشًا، و 50.88 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا