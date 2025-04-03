وائل النحاس يقدم نصائح للحكومة المصرية لجذب استثمارات بشكل أسرع بعد رسوم ترامب (لايف)

كتبت- منال المصري:

قدم الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي وأسواق المال بعض النصائح للحكومة المصرية لجذب استثمارات جديدة بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية واسعة النطاق على مستوى دول العالم.

وأشار خلال "لايف" مع مصراوي اليوم، إلى أن الأسواق حاليا مفتوحة أمام مصر موجها نصيحة للحكومة بالتركيز على صناعة الغزل والنسيج ولابد من عودة هذا القطاع بهدف استقطاب استثمارات بشكل أسرع.

وأكد أن مصر تستطيع جذب استثمارات في الغزل والنسيج في حال توافرت الجدية والإجراءات اللازمة

.والإيادي المدربة لإعادة التصنيع مرة أخرى والتصدير وفتح أسواق جديد

وأكد أن مصر أمامها فرصة حاليا لتعزيز صادراتها إلى الأسواق الأوروبية بعد فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات أغلب دول العالم، وكذلك زيادة صادراتها إلى أمريكا بشكل أكبر.