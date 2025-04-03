خسائر بالجملة بالأسواق العالمية بسبب رسوم ترامب الجمركية

كتبت- منال المصري:

تعرضت الأسواق العالمية لخسائر طائلة في أول رد فعل بعد إعلان الرئيس الأمريكي فرض رسوما جمركية على أغلب دول العالم.

وساد العالم حالة من الهلع بعد إعلان ترامب رسوما جمركية على أغلب دول العالم بحد أدنى 10% ووصلت إلى أقل من 50% بشكل طفيف على بعض الدول تحت شعار "يوم التحرير" وعودة العصر الذهبي لأمريكا مجددا.

وشملت الرسوم 34% على الصين و32% على تايوان و20% على الاتحاد الأوروبي و10% على بريطانيا، و25% على كندا والمكسيك، و46% على فيتنام.

كما فرض رسوما جمركية على مصر بنسبة 10% ودول عربية أخرى منها السعودية والإمارات والكويت 10%.

الذهب

تراجع سعر الذهب العالمي بنحو 0.63% بحلول التعاملات المسائية إلى 3.115 ألف دولار للأوقية، وفق موقع بلومبرج.

ويعكس هذا التراجع حالة الترقب والقلق من ردود أفعال الدول المتضررة من قرارات ترامب.

الدولار

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم إلى 101.56 تأثرا بقرارات ترامب.

مؤشر الدولار يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات أخرى هي اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والين الياباني والروبية السويدية والفرنك السويسري.

انخفاض النفط

تراجعت أسعار النفط 6% خلال تعاملات اليوم الخميس حيث تراجع خام برنت للعقود الآجلة إلى نحو 70 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7.07%، لتصل إلى 66.64 دولاراً.

نزيف ببورصة وول ستريت

هوت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، يوم الخميس، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 2.66% إلى 41.103 كما خسر مؤشر S&P 500 3.32% إلى 5.482 وهبط مؤشر ناسداك المركب 4.50%، إلى 16.811.

العملات المشفرة

خلال تعاملات اليوم انخفضت العملات المشفرة بشكل حاد بسبب حالة الهلع في الأسواق من قرارات ترامب.

انخفضت العملة الرقمية بتكوين، الأوسع انتشارا وأكبر حجما، بنسبة 1.93% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 83.46 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة " كوين ماركت كاب".

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