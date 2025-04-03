المهندس: رسوم ترامب الجمركية قد تكون في صالح مصر لهذا السبب

كتبت- دينا خالد:

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بحزمة التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الأجنبية قد يكون هذا القرار في صالح مصر.

وأضاف المهندس، أن تحديد نسبة 10% لمصر هي أقل نسبة وضعت، وهناك نسب أعلى لدول أخرى تصل إلى 40%،وهو ما يزيد تنافسية الصادرات المصرية.

وأشار المهندس، إلى أن مصر تُصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية الملابس الجاهزة ومواد البناء والخضروات والفاكهة.

وأوضح المهندس، أن الدول التي حصلت على نسبة 10% هي دول الخليج، وهذة الدول لا تنافس مصر في المنتجات التي يتم تصديرها للولايات المتحدة الأمريكية، بل هم دول تستورد هذة المنتجات من مصر.

و شملت التعريفات الجمركية الجديدة، 184 دولة وجزيرة وإقليماً، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ما يعني أن معظم دول العالم شملتها الضرائب التي فُرضت بنسبة لا تقل عن 10%.

ومنذ مطلع فبراير الماضي، أعلنت واشنطن عن جمارك حدودية داخل القارة الأمريكية الشمالية، حيث فُرضت رسوم جمركية على كندا في الشمال والمكسيك في الجنوب.

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